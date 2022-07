VIDEO | Del Giovane, medico del 118: "Non demedicalizzate le ambulanze, così stanotte abbiamo salvato una vita"

“Stiamo assistendo al tentativo di demedicalizzare il sistema delle ambulanze. Lo stanno facendo in tutta Italia attraverso l'uso delle cooperative, ma avere il medico a bordo è importante”. Esordisce così Nando Del Giovane, medico convenzionato del 118 che il 16 luglio ha iniziato lo sciopero della fame per chiedere parità di diritti con i medici del 118 dipendenti e che stamattina era alla protesta organizzata dal vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s).

L'occasione per lui per parlare del ruolo del medico sull'ambulanza e dell'importanza di garantirlo. “L'ho vissuto sulla mia pelle questa notte – racconta -. Abbiamo fatto un soccorso sanitario a Montesilvano dove un ragazzo minorenne di 17 anni era praticamente in coma iploglicemico. Si era procurato alcune ferite da taglio su tutto il corpo e assunto pasticche di Sertalina, un potente antidepressivo. Noi lo abbiamo salvato: lo abbiamo ripreso per i capelli perché c'erano un medico e un infermiere professionali e un autista soccorritore qualificato del 118". “In caso di ictus, infarto o politrauma il parente che si vede arrivare un'ambulanza demedicalizzata cosa può pensare della sanità italiana? - si chiede –. Questo può capitare ad ognuno di voi, a tutti noi”. Non un caso per Del Giovane il fatto che l'ultimo rapporto del Crea Sanità, come denunciato oggi anche dal capogruppo regionale Silvio Paolucci, abbia “bocciato” l'Abruzzo: “E' il report che valuta le performance di assistenza sanitaria in Italia e valuta le maggiori opportunità di tutela socio-sanitaria. Indovinata qual è la regione in fondo alla classifica? L'Abruzzo insieme alla Campania e la Puglia”.

