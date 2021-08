VIDEO | Il pescarese Maximo De Marco porta in Abruzzo l'evento gay "Pool Party G"

Maximo De Marco, il regista delle star originario di Pescara che vive da anni in Spagna, torna nella sua terra natia, determinato a far diventare l'Abruzzo una meta ambita dal popolo Lgbt, per rilanciare il turismo anche nella nostra regione. E lo fa con una serie di eventi prodotti da Canal G Television, l'unica Gay Tv Italiana e associazione Onlus per la comunità Lgbt, che prenderanno vita da venerdì 3 settembre, denominati “Pool Party G Abruzzo”, a Francavilla al Mare. Appuntamento in una villa immersa nella natura, con 800 mq di spazi dedicati al divertimento, al relax, allo shopping e al sociale, tutti i venerdì e sabato di settembre dalle 23 alle 3 di notte in via Sant'Elena 10.

Nei vari appuntamenti verranno consegnati da Canal G Television i “Gay Awards 2021” ai personaggi rivelazione dell'anno. De Marco, oltre ad aver curato l'immagine di molti personaggi dello spettacolo come Teo Mammuccari, Fabrizio Frizzi, Sister Cristina, Claudia Koll e Tiziana Rivale, dal 2018 è Art Director Internazionale dell'Unesco e ha ricevuto il prestigioso Cavallo D'Argento Rai alla carriera nel 2007. Inoltre dal 2017 è presidente della più importante organizzazione Gay in Europa, l'European Gay Network di Barcellona.

Come funzionerà il Pool Party G ce lo spiega lui stesso: “Saranno eventi rivolti a tutta la comunità Lgbt che finalmente, dopo quasi 2 anni di prigionia a causa della pandemia, può tornare a divertirsi. Ma sarà un divertimento coscienzioso, con le dovute precauzioni anti Covid, all'insegna del relax, di nuove amicizie, di momenti ludici e anche di tematiche sociali come l'omofobia. All'interno della serata sarà possibile anche fare shopping, con un negozio della “Maison Maximo”, da me lanciato nel 2018 in Spagna, dedicato esclusivamente al mondo Gay. Ovviamente ci sarà una meravigliosa piscina e una “Romantic Zone” per conoscersi e iniziare nuovi amori”.

Per l'ingresso è necessario prenotarsi on line sulla pagina Facebook ufficiale o tramite Telegram o WhatsApp al numero di telefono 329/6273410, dove sarà possibile avere tutte le informazioni sugli eventi.