VIDEO | Mattarella accetta l'incarico (con poco entusiasmo), l'esilarante parodia dei 99 Cosse

Dopo che Sergio Mattarella ha accettato l'incarico per svolgere il suo secondo settennato al Quirinale, arriva sui social l'esilarante parodia del collettivo pescarese dei 99 Cosse, accompagnata da questa breve didascalia: "Le prime parole del Presidente". Il doppiaggio è a cura di Michele Mastandrea.

Il video mostra la scena andata in onda ieri sera sulle emittenti televisive, quando i presidenti della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e del Senato, Elisabetta Casellati, si sono recati al Colle per comunicare ufficialmente a Mattarella il risultato della votazione con la decisione finale del parlamento, che lo ha riconfermato come capo dello Stato totalizzando ben 759 preferenze. Ma, almeno secondo i 99 Cosse, il presidente della Repubblica non sembra essere così tanto entusiasta...