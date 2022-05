VIDEO | Successo per il Sup Beach Race 2022, Masci: "Pescara città dello sport" [FOTO]

Si è conclusa oggi, domenica 22 maggio, l'edizione 2022 della “Pescara Beach Race”, evento di Sup (stand up paddle) che è tornato in città dopo il successo dello scorso anno.

La manifestazione si è tenuta in due diverse location: ieri al porto turistico, in occasione della fiera nautica Sottocosta, e nella mattinata odierna sulla spiaggia della Madonnina del porto.

Dopo la gara dei bambini è andata in scena la competizione degli amatori e agonisti.

Grandi emozioni per la long distance, che prevede di percorrere nel minor tempo possibile 3 km per bambini categoria gonfiabili, Adaptive e non competitiva, 6 km per Under14 e amatori, e 9 km per Under18 ed Elite. Abbiamo intercettato il sindaco Carlo Masci, intervenuto per un saluto all'organizzazione. E il primo cittadino ha commentato positivamente la giornata di sport che ha mostrato le potenzialità della nostra città.

