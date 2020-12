L'appello del sindaco Masci ai cittadini per la colletta alimentare: "Partecipare quest'anno è ancora più importante" [VIDEO]

Un video per lanciare un appello ai cittadini pescaresi esortandoli a partecipare alla raccolta della colletta alimentare, per sostenere le persone più bisognose soprattutto in questo periodo natalizio e in piena emergenza Covid. Il sindaco Masci ha pubblicato un video sulla pagina Facebook del Comune ricordando quanto sia fondamentale essere solidali concretamente con tutti coloro che sono in difficoltà economica, in un momento storico drammatico in cui non ci sono solo le persone già indigenti da prima della pandemia a dover essere assistite, ma anche una nuova fascia di poveri piombata in gravi difficoltà economiche per via delle restrizioni dovute alla pandemia.

Per questo, il sindaco invita a partecipare con le nuove modalità imposte proprio dal rischio sanitario, che non prevedono la raccolta da parte dei volontari nei supermercati dei generi alimentari acquistati dai clienti, ma l'acquisto diretto in cassa di buoni da 2,5 e 10 euro destinati poi alla colletta alimentare.