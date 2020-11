VIDEO | Marsilio visita l'ospedale Covid: "Lavori per potenziare servizi e strutture" [FOTO]

Visita del presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, nell'ospedale di Covid di Pescara nel pomeriggio odierno, mercoledì 1 novembre.

«Stiamo lavorando per portare avanti quei lavori che se ci avessero messo in condizione di fare quest'estate, oggi sarebbero già completati», dice Marsilio accompagnato dall'assessore alla Sanità Nicoletta Verì.

Insieme a loro il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi.

Marsilio proprio oggi ha dato il via libera al progetto proposto dalla Asl di spostare dalla palazzina che ospita l'ospedale Covid tutti i servizi che non sono Covid e che riguardano la medicina territoriale nel distretto sanitario di via Rieti. «In questo modo», spiega il presidente, «libereremo ben tre piani e tutta la palazzina ex Ivap sarà dedicata ai pazienti Covid». Ma sono altri gli interventi previsti: il primo relativo alla Asl è quello riguardante i reparti di terapia intensiva e, nello specifico, il rifacimento degli spogliatoi a servizio delle terapie intensive e sub-intensive e la realizzazione degli studi medici.

«Il progetto», fa sapere Marsilio, «è stato già consegnato e approvato. Sono state già nominate le commissioni. La commissione aggiudicatrice si riunisce proprio oggi per la verifica e la valutazione delle offerte pervenute mentre la commissione che si deve occupare della realizzazione degli studi medici si riunirà domani mattina». Riguardo ai lavori di adeguamento dei percorsi Covid e ai collegamenti con i servizi funzionali del presidio ospedaliero di Pescara, il presidente della Giunta regionale assicura che «entro dopodomani, venerdì 13, sarà consegnata la progettazione definitiva-esecutiva che permetterà di avviare le procedure di gara che espleteremo in cinque giorni. In merito alla realizzazione delle opere murarie e impiantistiche per la Tac dedicata al Covid in terapia intensiva, dopodomani, avremo la progettazione definitiva-esecutiva».

Intanto, riguardo alla realizzazione del reparto di osservazione breve dedicato al Covid in terapia sub-intensiva, ieri è stato consegnato il progetto esecutivo che sarà approvato entro domani. Entro venerdì 13 sarà consegnata, invece, la progettazione definitiva-esecutiva. Per l'adeguamento dei percorsi Covid tra il nuovo pronto soccorso e le attività funzionali al reparto di terapia sub-intensiva del Covid entro doodomani sarà consegnata la progettazione definitiva.

«Per la realizzazione di aree di isolamento in connessione con il nuovo pronto soccorso di terapia sub-intensiva», aggiunge Marsilio, «l'inizio dei lavori è previsto per il giorno 20. C'è poi l'adeguamento dei percorsi Covid-hospital e i collegamenti con i servizi funzionali al presidio di Pescara. A tal proposito, proprio oggi è stato consegnato il progetto esecutivo ed entro domani è prevista l'approvazione. Per la ristrutturazione del pronto soccorso per percorsi separati all'ospedale di Pescara, dopodomani sarà consegnata la progettazione definitiva ed esecutiva. Altrettanto per il pronto soccorso di Penne». Inoltre, ieri è stata approvata dal direttore del Dipartimento regionale della Salute, la rimodulazione degli interventi per la Asl di Pescara per un importo di 1 milione 389 mila euro per la realizzazione di lavori connessi all'implementazione di posti letto per la terapia semi-intensiva e per le opere a esso collegate.

È seguito un breve incontro nell'aula magna del presidio ospedaliero di Pescara dove sono state delineate le ulteriori iniziative per fronteggiare la pandemia. Il presidente ha ricordato tutte le fasi dei lavori dell'ospedale Covid e ha colto l'occasione per formulare un ringraziamento e un incoraggiamento a tutti gli operatori della sanità per l'impegno profuso.

