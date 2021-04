Marsilio al Tg4 sul nuovo decreto del Governo: "Coprifuoco alle 22 eccessivo, servono i ristori" [VIDEO]

Coprifuoco alle 22 misura eccessiva soprattutto nei mesi estivi, riaperture quasi obbligate a causa della mancanza di ristori adeguati. Il presidente della Regione Marsilio ha commentato l'approvazione del nuovo decreto del Governo Draghi per contrastare la pandemia, che sarà in vigore dal 26 aprile al 31 luglio. Il governatore è intervenuto durante l'edizione serale del Tg4, dove ha spiegato come i territori abbiano subito nelle ultime settimane una pressione per le riaperture, dovute al fatto che i ristori sono stati insufficienti:

Purtroppo il danno economico inflitto dalla pandemia e dalle chiusure non è stato minimamente compensato con ristori, sostegni e altre misure economiche. Se ci fosse stata o ci fosse una capacità maggiore di dare respiro e sostegno economico a tutti quelli che vengono colpiti, forse saremmo tutti più sereni nell'accettare qualche altra settimana di restrizioni, ma non ce lo possiamo più permettere perché la situazione è ormai allo stremo", ha aggiunto Marsilio.

Sulla questione del pass vaccinale per gli spostamenti che, ricordiamo, permette lo spostamento in regioni arancioni o rosse per motivi di turismo a chi è vaccinato, guarito o ha tampone molecolare negativo entro 48 ore, Marsilio spera che non sia l'ennesimo appesantimento burocratico, anche se condivide la questione del permettere a chi è guarito o vaccinato di potersi spostare: