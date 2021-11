VIDEO | Marsilio a SkyTg24 critica il super green pass: "Una misura inutile e inefficace"

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ieri pomeriggio è intervenuto a "Timeline", su Sky Tg24, definendo il Super green pass "inutile e inefficace" perché può "creare una falsa aspettativa", inducendo la gente a pensare che "con questa misura terremo a casa le persone pericolose, non ci si contagerà più e non scatteranno le restrizioni".

E ancora: "Hanno più ragione quei presidenti di Regione che dicono di adottare subito questa misura, e non aspettare che 'scappino i buoi per chiudere la stalla', perché quando si arriva in zona gialla, e all'escalation dei casi, è già troppo tardi per andarla ad arrestare tempestivamente".

Poi Marsilio, ribadendo quanto già detto domenica scorsa ad "Agorà" su Raitre, ha invitato lo Stato a garantire alla popolazione il "risarcimento per le reazioni avverse al vaccino" prima "di arrivare all'obbligo vaccinale", in modo tale da poter "rassicurare" gli italiani che sono ancora restii a farsi somministrare la dose.