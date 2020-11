VIDEO | Coronavirus, Marsilio: "Troppa gente continua a prendere sottogamba questo problema"

«Stiamo lavorando per cercare di uscire il prima possibile da questa condizione di criticità».

A dirlo è il presidente della giunta regionale Marco Marsilio nel corso della sua visita a Teramo della giornata odierna, martedì 24 novembre.

«Per far diminuire la circolazione del contagio, oltre alla scelta di anticipare la zona rossa, mostrando lungimiranza visto che i dati portavano in quella direzione e qualche piccolo segnale inizia a farsi notare ma dobbiamo farlo consolidare nei giorni e nel tempo per poter cominciare a tirare delle conclusioni. E poi procediamo con questi screening di massa e per la provincia dell'Aquila è già partita la macchina organizzativa e sta partendo anche su Teramo. È nostra intenzione partire con questo esperimento, già fatto a Bolzano, per individuare il maggior numero possibile di soggetti positivi, particolarmente gli asintomatici che sono quelli più difficili da intercettare e così evitare che la loro circolazione continui a diffondere il contagio nel territorio. Speriamo che qualcosa cambi dal 4 dicembre ma nessuno di noi ha la palla di vetro, dipende dalla capacità di mettere in campo tutte le risorse e dalla collaborazione di ogni singola persona mette nel rispettare le regole perché c'è troppa gente che comuque continua a prendere sottogamba il problema pensandosi invulnerabile e inattaccabile ma la realtà non è così, lo dimostrano i numeri degli accessi negli ospedali».

