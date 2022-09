VIDEO | Mario Biondi incanta piazza Salotto

Il cantante siciliano ha intrattenuto i presenti con tutte le sue canzoni più famose, a cominciare dall'immancabile "This is what you are" che oltre 15 anni fa diede inizio al suo grande successo

Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera in piazza Salotto, per il concerto a ingresso gratuito di Mario Biondi. Il cantante siciliano ha intrattenuto i presenti con tutte le sue canzoni più famose, a cominciare dall'immancabile "This is what you are" che oltre 15 anni fa diede inizio al suo grande successo. E oggi, all'indomani della sua esibizione (andata in scena nell'ambito del Festival Dannunziano 2022), Biondi ha voluto ringraziare la nostra città, tramite i propri canali social, postando questo breve messaggio:

"Grazie Pescara, che emozione".

Soddisfatto anche Alfredo Cremonese, assessore comunale al turismo e ai grandi eventi, che su Facebook ha pubblicato una fotografia dove è in posa insieme all'artista, scrivendo: "Mario Biondi, Pescara vola". Il Festival Dannunziano continua questa sera con il live di Achille Lauro, previsto sempre in piazza Salotto, ma gli appuntamenti in programma fino al termine della rassegna sono davvero tanti. La giornata conclusiva si terrà domenica 11 settembre.

(video di Fabio Urbini)