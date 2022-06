VIDEO | Mare sicuro 2022, i controlli e i consigli della guardia costiera per bagnanti e diportisti

Garantire la libera fruizione del mare da parte dei cittadini e proteggere l'ecosistema marino.

Questi gli obiettivi principali di "Mare Sicuro" ovvero il piano dei controlli predisposto sia in acqua che a terra dalla guardia costiera di Pescara.

A presentare i dettagli dell'iniziativa è il direttore marittimo, il capitano di vascello Marcello Luigi Notaro.

L'ordinanza balneare disciplina gli aspetti della sicurezza in mare e la capitaneria, come spiega Notaro, ha iniziato alcune attività sia in mare che a terra. La prima verifica ha riguardato la presenza del bagnino qualificato in tutti gli stabilimenti. «La nostra attività si rivolge anche ai diportisti ai quali diciamo di controllare sempre le dotazioni di bordo e le previsioni meteo prima di uscire in mare», dice il direttore marittimo, «ma parliamo anche a chi svolge attività subacquea ricordando sempre di verificare le condizioni di salute e di non uscire mai soli».

Oltre alle unità di terra sono in azione gommoni che arrivano fino sotto costa e motovedette. Per qualsiasi necessità o emergenza si può chiamare il numero 1530 gratuito al quale si può accedere H24.

