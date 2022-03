VIDEO | La storia del pescarese Marco e di sua madre Carla a "C'è posta per te"

La storia del 27enne pescarese Marco, che da 2 anni non ha più alcun rapporto con la madre Carla, è stata raccontata ieri a "C'è posta per te", il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Oggi Marco è padre di due bambine, che sta crescendo insieme alla propria compagna Carmen, ma la relazione con sua madre è ormai compromessa da molto. Il giovane, infatti, non le ha mai perdonato di aver lasciato suo padre. Per tale ragione, pur essendo sempre rimasto in contatto con la sorella Rosa, ha progressivamente tagliato i ponti con Carla, rifiutandosi anche di seguirla a Napoli, dove nel frattempo la donna si era trasferita per rifarsi una famiglia. All'epoca Marco aveva scelto di rimanere con i nonni a Pescara, e con il tempo si era allontanato sempre più dalla mamma, arrivando a sentirsi abbandonato da lei.

Ora dovrà riuscire a perdonarla dopo due anni di silenzi. Vediamo così il postino Gianfranco che si reca a Francavilla al Mare, dove abitano Marco e Carmen, per consegnare loro l'invito a partecipare alla trasmissione: i due ragazzi accettano e decidono di presentarsi in studio. “Non ho mai smesso di amarti, neanche un istante. Sei sempre stato nel mio cuore”, dice Carla a Marco durante la puntata, tentando di spiegargli cosa stia provando. Marco è titubante, non sa se dare alla donna una seconda possibilità. Si vede chiaramente dai suoi occhi che tutta questa vicenda lo ha fatto soffrire. Alla fine, però, si fa convincere e sceglie di non chiudere la porta alla madre, pronto a riannodare con lei i fili di un discorso interrotto troppo bruscamente.