VIDEO | A 10 anni dalla scomparsa il ricordo di Roberto Straccia fra dolore e voglia di verità

Il 14 dicembre di esattamente 10 anni fa, si consumava la tragica scomparsa di Roberto Straccia. La famiglia di Roberto, i suoi amici e l'associazione di volontariato "In cammino con Roberto Straccia" si sono ritrovati insieme sul ponte del mare a Pescara, il luogo dove si persero le tracce del giovane. Per ricordarlo e ribadire con forza che la verità sulla sua misteriosa scomparsa non è stata ancora rivelata.

"Il tempo non cancella la memoria, chiediamo alle istituzioni di riaprire il caso anche e soprattutto dopo le rivelazioni delle ultime settimane che suggeriscono nuove piste da seguire finora trascurate dalle autorità", ha detto Mario Straccia, papà di Roberto. Al corteo è intervenuto anche l'assessore ed ex sindaco Luigi Albore Mascia, che si è intrattenuto a lungo con Mario Straccia.

