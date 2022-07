VIDEO | Macchina sul ponte del mare, le immagini diventano virali

Un gesto pericoloso perché il ponte del mare è ciclopedonale e assolutamente non carrabile, cioè non aperto al traffico veicolare. Anzi, l'eccessivo peso di un mezzo a motore potrebbe anche comportare un cedimento strutturale

Questa mattina una macchina è salita sul ponte del mare, attraversandolo come se nulla fosse: "Roba dell'altro mondo, da non crederci, certa gente è allucinante", hanno commentato alcuni utenti, mentre c'è stato anche chi ha voluto riprendere questa insolita scena dalla pompa di benzina che si trova di fronte all’ex Cofa, diffondendo poi il relativo video tramite WhatsApp. In poco tempo, come prevedibile, le immagini sono diventate virali. Ve le proponiamo anche noi.

Non è chiaro come l'auto in questione sia riuscita a salire sulla pista ciclabile (dal filmato, infatti, si capisce chiaramente che la vettura ha percorso quel tratto anziché il lato riservato ai pedoni), ma è quasi superfluo ricordare che il ponte del mare è ciclopedonale e, pertanto, assolutamente non carrabile, cioè non aperto al traffico veicolare. Anzi, il peso di un mezzo a motore potrebbe anche comportare un cedimento strutturale, fino addirittura al rischio crollo, visto che il ponte non è tarato per sopportare simili carichi.