VIDEO | Luca e Paolo a DiMartedì ironizzano sul tuffo di Marsilio: "E lui paga qualcuno per dargli consigli"

È sempre più virale il "gesto atletico" sfoggiato in occasione della riapertura delle Naiadi. I due comici hanno mandato in onda su La7, in apertura della trasmissione di Floris, il filmato che ritrae il governatore mentre si tuffa

È ormai sempre più virale il tuffo che il presidente della Regione Marco Marsilio ha sfoggiato in occasione della riapertura delle Naiadi al pubblico. Un "gesto atletico" che ora è finito nel mirino della satira televisiva, più precisamente del duo comico Luca e Paolo, che nella 'copertina' che apre la trasmissione 'DiMartedì', condotta su La7 da Giovanni Floris, hanno commentato a modo loro il siparietto del governatore.

In chiusura di collegamento, Luca e Paolo hanno inserito Marsilio, esponente di Fratelli d'Italia, come "new entry" nella carrellata di comunicatori: "Il presidente della Regione ha voluto esserci alla riapertura di un centro sportivo dopo molte polemiche e ha chiesto ai suoi collaboratori di consigliargli una frase ad effetto o un gesto forte. E questa gente, che probabilmente lui paga per dargli dei consigli, gli ha consigliato di fare questo video".

E hanno aggiunto: "Alla fine c'è sempre quel momento lì, in cui le parole non servono più".