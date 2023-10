Dal parco della Maiella le spettacolari immagini delle lotte tra cervi: è la stagione dell'amore

Spettacolari le immagini inviate alla nostra redazione dal fotografo naturalista Felice Campanile impegnato ad immortalare i cervi nel parco nazionale della Maiella.

Siamo nella zona di Caramanico ed è qui che ha potuto assistere agli scontri tra i cervi alle prese con la stagione dell'amore. A squarciare il silenzio dei magnifici scenari naturali dei luoghi, i loro bramiti, le loro corse e le loro lotte combattute con i maestosi palchi per imporsi nella conquista.

È bene ricordare che chi ha girato queste immagini è un professionista e che dunque sa bene come muoversi e comportarsi di fronte a una situazione tanto bella, ma anche potenzialmente pericolosa per chi dimestichezza non ne ha. Godiamoci allora questo spettacolo della natura ricordandoci che per i profani è sempre buona prassi restare lontani per evitare rischi, ma anche per non disturbare gli esemplari nel loro habitat naturale.