VIDEO | Inaugurati i lavori del terzo tratto della "strada-pendolo"

Sono stati il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, a inaugurare il cantiere per la costruzione del terzo e ultimo tratto della Strada-Pendolo, l’importante arteria di collegamento tra l’area dell’ospedale e la zona sud di Pescara.

Il nuovo asse viario, della lunghezza di 180 metri, unirà la Tiburtina Valeria, all’altezza dell’intersezione con via Lago di Capestrano, con via Salara Vecchia, eliminando nel contempo una condizione di degrado ambientale imperante in quel sito.

Un’operazione attesa da oltre 20 anni, che porterà al completamento di un’infrastruttura di fondamentale importanza per la mobilità cittadina alternativa e per l’assetto e la riqualificazione urbana del distretto ovest e sud-ovest di Pescara.

Copyright 2021 Citynews