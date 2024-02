VIDEO | Dopo anni di abbandono al via i lavori per la riqualificazione della fontana di Spalletti davanti al tribunale

Parte ufficialmente il cantiere di riqualificazione della fontana di Ettore Spalletti, l'artista originario di Cappelle sul Tavo scomparso qualche anno fa e noto per le sue opere in tutta Italia e nel mondo, che si trova nel piazzale antistante il tribunale di Pescara. A presentare i lavori il sindaco Carlo Masci, il presidente del tribunale Angelo Mariano Bozza, la vedova di Spalletti Patrizia Leonella Spalletti, i responsabili dei lavori e del restauro della fontana "Lo spazio dell'acqua e il suo gioco” che fu inaugurata nel 2004 e che versava da anni in stato di abbandono.

Il primo cittadino ha ringraziato Bozza, tutti i privati che hanno operato affinchè il finanziamento potesse diventare concreto:

"Questo è un altro pezzo di città che si ricostruisce e che per troppo tempo ha aspettato una riqualificazione. Si tratta dell'ennesimo esempio di buona e concreta collaborazione fra pubblico e privato che porta a migliorare la qualità della vita nelle città e spero che ci saranno tanti altri esempi dove la corsa in sinergia con gli operatori privati porta a risultati importanti e in questo caso anche con un altro soggetto pubblico ovvero il ministero della giustizia oltre alla soprintendenza che ha seguito tutto l'iter. Spalletti è rimasto nel cuore di tutti e merita di essere ricordato con tutte le sue straordinarie opere che ha donato alla città e a tutta la collettività".

I lavori dovrebbero durare circa 4 mesi quindi l'obiettivo è quello di riuscire a inaugurare la fontana per l'estate. Il presidente Bozza ha aggiunto:

"Dovendo riqualificare tutta la piazza antistante il tribunale era giusto riuscire a riqualificare anche l'opera che quest'anno compie esattamente 20 anni. Sarà la stessa ditta ad occuparsi dei lavori della piazza e della fontana, con costi elevati dovuti non solo al restauro esterno dell'opera, ma anche tutta la parte idraulica e invisibile. Quindi un lavoro complesso e fatto in sinergia, con la pavimentazione di pregio che permetterà alla fontana stessa di collocarsi in modo armonico all'interno di tutto lo spazio. Sono passati esattamente vent'anni dall'inaugurazione e io tenni proprio nel maggio 2004 la prima udienza qui. Proseguiamo in questo percorso di riqualificazione complessiva del palazzo di giustizia"

