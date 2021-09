VIDEO | Aeroporto d'Abruzzo, il presidente Catone (Saga): "Lavoriamo per ripristinare il volo verso Parigi"

Il numero uno della società di gestione dell'aeroporto di Pescara traccia il bilancio della stagione estiva appena passata e guarda al futuro per aumentare il numero di vettori e voli

Il positivo bilancio dell'estate 2021 fa guardare con fiducia all'immediato futuro dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

A fare il punto della situazione è Vittorio Catone, presidente della Saga, la società di gestione dello scalo aeroportuale, dallo scorso giugno.

Catone si dice soddisfatto per il numero di voli previsti per l'ìmminente stagione autunnale e invernale e punta ad attrarre nuove compagnie aeree low cost per la prossima estate 2022.

Inoltre conferma il dialogo aperto e continuo con la nuova compagnia Ita sia per quanto riguarda lo storico volo con Milano Linate sia per eventuali nuove rotte da attivare. Tra gli obiettivo del nuovo consiglio di amministrazione anche il ripristino del volo per Parigi che tantissimi abruzzesi chiedono.

