VIDEO | Il terribile racconto dei primi soccorritori per l'incendio a Pescara sud: "Un incubo infernale"

Abbiamo intervistato Giorgio Giudice, delegato provinciale della Federazione italiano salvamento acquatico, uno dei primissimi soccorritori a intervenire domenica a ora di pranzo, mentre l'incendio iniziava a divampare.

Era lì nei pressi, allo stabilimento Tramonto - che a sua volta è stato pesantemente danneggiato dal rogo - e si è precipitato sul posto insieme a Marco Schiavone. Sono stati i primi a farsi carico di una situazione davvero difficile da gestire. Hanno anche aiutato a evacuare il convento delle suore in via Scarfoglio e via De Cecco, a fare uscire del proprie abitazioni i cittadini terrorizzati e a chiudere i varchi di accesso alla pineta d'Avalos interessata dalle fiamme.

Giorgio Giudice ci racconta quei momenti drammatici, ancora fortemente emozionato.

