VIDEO | Montesilvano, il sindaco De Martinis sul 2020: "Nonostante la pandemia un anno positivo per il Comune"

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, traccia il bilancio dell'anno appena trascorso e caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 (Coronavirus) e indica quelle che sono le priorità per il 2021.

Il primo cittadino montesilvanese, nel ricordare le vittime che la città piange, ritiene che nonostante l'emergenza sanitaria il 2020 possa considerarsi come un anno positivo per l'attività dell'amministrazione comunale.

Diversi i temi affrontati, tra questi la questione sicurezza, per la quale De Martinis, chiederà sia un aumento del numero dei carabinieri presenti che un posto fisso di polizia nella terza città più grande d'Abruzzo per numero di abitanti. A proposito di città il sindaco conferma la sua già nota contrarietà al progetto di fusione di Montesilvano con Pescara e Spoltore nella nuova Pescara ma che non ostacolerà tale processo in corso in virtù di una legge. Inoltre il rilancio della città nel post pandemia passerà dagli eventi e dall'attrattività turistica del territorio montesilvanese.

