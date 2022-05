VIDEO | "Chi ha il ciclo?", alle Iene l'intervista alla direttrice del supermercato Conad

L'inviata della nota trasmissione di Italia 1, Alice Martinelli, ha parlato con la donna, che ha spiegato le proprie ragioni. "Le Iene" hanno fatto anche ascoltare in esclusiva tutta la nota vocale inviata dalla direttrice

È andato in onda nella serata di oggi, 4 maggio, il servizio delle Iene dedicato alla direttrice del supermercato Conad di Pescara che è stata espulsa con l'accusa di aver mandato una nota vocale in una chat di colleghi dove chiedeva chi avesse il ciclo mestruale.

L'inviata della nota trasmissione di Italia 1, Alice Martinelli, ha parlato con la donna, che ha spiegato le proprie ragioni. "Le Iene" hanno fatto anche ascoltare in esclusiva tutta la nota vocale inviata dalla professionista.

La direttrice, infatti, era andata su tutte le furie dopo aver trovato un assorbente sporco fuori dal cestino di un bagno, e nel suo messaggio minacciava persino di abbassare personalmente le mutande alle sue dipendenti (cosa che in realtà non è mai avvenuta: "Io non ho effettuato nessuna perquisizione corporea", ha precisato la diretta interessata ai microfoni del programma).