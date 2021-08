VIDEO | L'amarcord di Ivan Tisci, ex storico centrocampista del Pescara

Ivan Tisci è stato uno dei centrocampisti più talentuosi della storia recente del Pescara calcio. Ora che non gioca più, il suo obiettivo è fare l'allenatore e ha già maturato le prime esperienze con il Benevento. Ha scelto di vivere a Pescara e il giornalista Paolo Sinibaldi l'ha incontrato, chiedendogli di ricordare la sua lunga parentesi biancazzurra.

Ecco uno stralcio dell'intervista che Tisci ha rilasciato alla rubrica "Acapulco on the beach" di LaTvlab. Per vedere la puntata completa, è disponibile il link YouTube cliccando QUI.