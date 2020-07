VIDEO | Il barbiere Enzo Di Cerchio racconta la sua storia: "Il lavoro era la mia vita"

Si chiama Enzo Di Cerchio e ha 84 anni. Era barbiere fino al giorno prima del lockdown. Poi, un po' per l'età e un po' perchè non si è sentito di adeguare il locale dopo la riapertura del 18 maggio, ha chiuso i battenti. Ma ogni mattina, puntualmente, lo si trova davanti alla sua barberia in viale Vittorio Colonna.

Sulla vetrina del negozio campeggia un piccolo manifesto in segno di ringraziamento per i clienti e lui, lì davanti, alla porta chiusa. Ogni giorno. Lo abbiamo intervistato e ci ha raccontato la sua storia.

