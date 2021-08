VIDEO | Claudia Scampoli e il beach volley: "Obiettivo Parigi 2024"

Claudia Scampoli è una delle atlete del beach volley più forti al mondo. Di recente è stata a Montesilvano durante un campionato italiano e Paolo Sinibaldi l'ha incontrata. Lei è abruzzese, ha appena 21 anni e gira il mondo. Quest'anno ha sfiorato la qualificazione olimpica. Ma il suo vero obiettivo è Parigi 2024.

Ecco uno stralcio dell'intervista che la giovane pallavolista ha rilasciato alla rubrica "Acapulco on the beach" di LaTvlab. Per vedere la puntata completa, è disponibile il link YouTube cliccando QUI.