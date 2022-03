VIDEO | 15enne del Pescarese si infortuna sulle piste da sci: soccorsa dall'elicottero

La ragazza, che ha riportato una ferita nella zona inguinale, è attualmente in osservazione nel reparto pediatrico dell'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara

Paura oggi, 23 marzo, per una 15enne del Pescarese che si è infortunata sulle piste da sci della Majelletta: è stata soccorsa dall'elicottero del 118. Lo riferisce Chieti Today, spiegando che la ragazza ha riportato una ferita nella zona inguinale ed è attualmente in osservazione nel reparto pediatrico dell'ospedale civile di Pescara. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata. La giovane, che è originaria di Cappelle sul Tavo, fa parte di un gruppo composto da 260 ragazzi del liceo "Spaventa" di Città Sant'Angelo e si è resa conto dell'entità della ferita solo dopo essere rientrata all'hotel Mammarosa.

A quel punto, vista l'importante fuoriuscita di sangue, è stata immediatamente soccorsa da un'accompagnatrice-medico del gruppo e dai carabinieri sciatori di Rapino, che hanno contemporaneamente allertato l'elisoccorso, atterrato sul posto in breve tempo e subito ridecollato alla volta del "Santo Spirito".