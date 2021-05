VIDEO | Paura in via Sella di Corno: fiamme e fumo in un appartamento, strada chiusa e palazzo evacuato [FOTO]

L'incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Sella di Corno

Paura nel tardo pomeriggio di oggi in via Sella di Corno a Pescara, per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento in una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e 2 mezzi di appoggio, oltre all'autoscala.

Il rogo, che si è sviluppato in un appartamento del terzo piano, ha invaso con fiamme e fumo l'appartamento causando anche dei danni. La donna che era in casa ha rifewrito di aver visto uscire le fiamme da dietro al frigorifero ed è subito scappata. Panico anche fra gli altri condomini che si sono rifugiati sulla terrazza del tetto. La strada è stata chiusa al traffico.

