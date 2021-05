VIDEO | Incendio in via Tiburtina Valeria nei terreni sui quali passerà la strada pendolo [FOTO]

Nuovo incendio nei terreni di via Tiburtina Valeria a Pescara, nei quali passerà la strada pendolo, questa mattina, lunedì 3 maggio.

L'allarme per il rogo è scattato intorno alle ore 11 e sul posto sono intervenute un paio di squadre dei vigili del fuoco.

Con loro anche diverse pattuglie della polizia e della polizia municipale che si sono occupate della gestione del traffico con le automobili che sono state deviate in via Lago di Capestrano visto che parte della carreggiata era occupata dai mezzi delle forze dell'ordine.

I vigili del fuoco si sono occupati di domare le fiamme che hanno bruciato sterpaglie e canneti e adesso (ore 12:30) si stanno occupando di bonificare l'area. Come accaduto lo scorso anno, chi vive da quelle parti segnala come quei terreni siano frequentati da tossicodipendenti. Sono in corso accertamenti per le cause del rogo.

