VIDEO | Incendio nella riserva dannunziana: fiamme vicino al laghetto dei cigni

Poco prima delle 15 di oggi, sabato 18 maggio, una colonna di fumo bianco si è levata dal comparto 4 della riserva dannunziana, quello dove c'è il laghetto. Un incendio è divampato nella zona nord dell'area con sul posto l'immediato intervento di vigili del fuoco, polizia e polizia locale.

Ad alimentarlo sarebbero stati i fiori dei pioppi, con le fiamme già circoscritte e l'intervento, anche per determinare quale sia stato il possibile innesco e dunque l'eventuale origine dolosa del rogo, ancora in corso.

Per ragioni di sicurezza e per consentire di operare al meglio sono stati chiuso un tratto di via pantini e gli accessi alla riserva.

