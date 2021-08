VIDEO | Il sindaco Masci torna sull'incendio della pineta dannunziana: "Lavoriamo per farla tornare più bella di prima"

Sono ancora tante le polemiche relative all'incendio che il primo agosto scorso ha devastato parte del parco d'Avalos in zona Pescara sud. Arrivano molte segnalazioni di esperti del settore forestale e antincendio, di ciò che si poteva fare, di ciò che si doveva fare in fase preventiva e non è stato fatto. Le responsabilità sono ovviamente molteplici e quindi non sarebbe corretto indirizzarle verso un'unica direzione, ma è chiaro che ciò che è accaduto quel pomeriggio di poche domeniche fa ha dell'incredibile, nella sua gravità.

Il sindaco di Pescara Carlo Masci è tornato sull'argomento e ha puntualizzato alcune questioni: "E' stata una situazione drammatica. Una cosa è certa - ha dichiarato ai nostri microfoni - stiamo lavorando per farla tornare più bella di prima. L'incendio della pineta ha costituito per tutti noi pescaresi un danno enorme non solo a livello paesaggistico, ma anche a livello umano perché quell'area costituisce una risorsa anche culturale e storica".

Nel frattempo, sono sempre in corso le indagini per l'accertamento dei fatti.

