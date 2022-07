VIDEO | Esteso incendio tra il fiume Saline e il torrente Piomba a Marina di Città Sant'Angelo [FOTO]

In azione i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara e quelli del Distaccamento volontari di Montesilvano: l'elicottero sta eseguendo numerosi lanci

Un incendio di medie proporzioni è divampato in via Torre Costiera tra il torrente Piomba e il fiume Saline a Marina di Città Sant'Angelo al confine con il territorio di Silvi nella tarda mattinata di oggi, martedì 5 luglio.

Sul posto è in corso l'intervento da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara e di quelli del Distaccamento volontari di Montesilvano.

Oltre a diverse squadre di terra sta operando anche l'elicottero Drago che sta eseguendo numerosi lanci prelevando l'acqua dal vicino specchio di mare.

Ancora ignote, al momento, le cause che hanno generato il rogo. L'alta colonna di fumo è visibile anche da diversi chilometri di distanza. Le fiamme sono alimentate dalle alte temperature, ma al momento non minacciano case o fabbricati né la statale e la ferrovia. Le operazioni di spegnimento si concentrano nella zona verde tra la strada statale 16 e la costa. A bruciare, su terreni privati incolti, secondo le prime informazioni, sarebbero arbusti e sterpaglie. Sul posto, per monitorare la situazione, è presente anche il sindaco Matteo Perazzetti.

Notizia in aggiornamento

