Questa mattina, poco prima delle ore 7, alcune squadre dei vigili del fuoco del comando di Pescara sono intervenute per un incendio in un'abitazione lungo via Cantine, a Città Sant'Angelo.

Sul posto si sono recati 12 uomini e 5 mezzi. Le squadre, una volta giunte in loco, hanno domato le fiamme, che si erano sviluppate nel sottotetto della casa, e messo in sicurezza tutto lo stabile. Ecco le immagini.