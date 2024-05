VIDEO | La nuova risonanza magnetica della Asl "lavora" fino alle 24: diagnostica di precisione e riduzione delle liste d'attesa

In funzione è entrata già a gennaio 2024, ma oggi la nuova Risonanza magnetica 3 tesla posizionata nel reparto di Radiologia dell'ospedale è stata ufficialmente presentata nel corso di un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl Vero Mitichelli, il deputato FdI Guerino Testa e il sindaco Carlo Masci.

Un'apparecchiatura altamente tecnologica acquistata con i fondi dell'azienda che, sottolinea Verì, funziona fino a mezzanotte così come previsto dal piano della Regione per ridurre le liste d'attesa con cui si è deciso che alcune tipologie di esami, come quelli per cui è necessario l'uso del macchinario, si svolgano fino a tarda sera consentendo così di smaltire nelle ore diurne i pazienti “esterni” privilegiando i pazienti nelle ore serali.

Una strumentazione, spiega Mitichelli, “particolarmente efficace per il carcinoma alla prostata o nelle patologie tumorali del seno, ma anche per il cancro all'addome. È una macchina che consente un diagnostica altissima che prima non era pensabile”. Il prima è riferito alle apparecchiature “obsolete”, rimarca Verì, sostituite in questi anni con altre che ne arriveranno, sottolinea, grazie ad altri fondi a cominciare da quelli del pnrr. “Una risposta di contenuti e fatti” alle polemiche degli ultimi giorni sollevate in particolare da alcuni esponenti del Pd che imputano all'assessore presunti favoritismi verso la sanità privata e una situazione debitoria per cui si teme un commissariamento che, ha replicato Verì, non sarebbe neanche immaginabile con quei numeri sul deficit definiti “incompleti”.

“Tenerlo in funzione fino alle 24 vuol dire abbattere le liste d'attesa per la diagnostica completa – rimarca -. Avevamo attrezzature che si fermavano e che quelle liste le creavano. Oggi con questa e con altre non solo andremo ad abbatterle, ma avremo una diagnostica più attenta”. L'occasione per lei anche per sottolineare la soddisfazione nel “vedere che queste grandi apparecchiature sono situate sia nei presidi hub che nei presidi spoke. Si è creata la circolarità ospedaliera che continua a livello territoriale”.

Un'apparecchiatura quella da un Tesla e mezzo che c'era prima, spiega Michitelli, per la quale “era quasi impossibile trovare dei pezzi di ricambio”. Per questo, ribadisce, “abbiamo fatto un investimento importante comprando un'apparecchiatura tecnologicamente avanzatissima in grado di fornire immagini di quattro volte superiori alla precedente”. Quindi l'annuncio che vista la grande richiesta che c'è su Pescara, con i fondi del pnrr una nuova risonanza magnetica da un Tesla e mezzo sarà acquistata entro fine anno. Questo senza dimenticare, precisa, che un'altra sempre da un tesla e mezzo è presente all'ospedale di Popoli.

In servizio dunque la nuova apparecchiatura da tre Tesla da gennaio. A Mitichelli chiediamo quindi se in questi mesi si sono davvero iniziate a ridurre le liste d'attesa. “Sì. Contemporaneamente avevamo un'apparecchiatura mobile utile a cercare di smaltire l'accumulo con il fermo della macchina vecchia per la risonanza. Con quella abbiamo ridotto il carico di lavoro quindi adesso – conclude il direttore della Asl – possiamo affrontare meglio questo tipo di richiesta da parte dell'utenza”.

