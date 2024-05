VIDEO | Inaugurata tra la curiosità dei residenti l'isola ecologica di via Pepe: la prima del genere nel centro-sud

Entra in funzione l'isola ecologica di Porta Nuova, in via Pepe, attiva 24 ore su 24 per consentire ai residenti, tramite l'apposita Eco-Card di Ambiente consegnata quando sono stati dati i kit per l'avvio della differenziata nel quartiere, di conferire i rifiuti in eccesso o di cui si ha necessità di liberarsi per situazioni emergenziali o perché, ad esempio, pronti per partire per le vacanze e impossibilitati a lasciare i rifiuti in casa.

L'occasione per alcuni residenti per testarli i nuovi eco-compattatori Poettinger realizzate, spiega Maximilian Poettinger arrivato a Pescara dalla Germania per mostrare l'isola ecologica realizzata, interamente in alluminio recuperabile. Tra loro c'è Daniela Falcucci che la sua busta l'ha portata e che con la sua card ha gettato la prima busta così come fatto subito dopo di lei dal sindaco Carlo Masci presente al taglio del nastro insieme, tra gli altri, a presidente di Ambiente Ricardo Chiavaroli e l'assessore all'ambiente Isabella Del Trecco. Quella di Pescara a quanto pare è la prima isola ecologica di questo tipo del centro-sud.

“Volevo vedere questa novità assoluta perché si può conferire h24 e lo ritengo moto comodo”, afferma sottolineando che intorno all'isola c'è un'area parcheggio per cui “si può arrivare con i sacchi. È una comodissima location”.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

La sua attivazione per i residenti di Porta Nuova “cambia molto le cose perché – sottolinea Chiavaroli – è un grande supporto anche in termini concettuali perché significa avere veramente un ciclo integrato dei rifiuti. Questa isola – aggiunge – la replicheremo anche in zona centro e nord”.

Come detto ci vuole la card per poter usare i compattatori e la zona è costantemente videosorvegliata. L'appello del sindaco è quindi ai cittadini perché prestino grande attenzione dato che, afferma, “la città pulita è una conquista di tutti. Abbiamo anche la Bandiera Blu proprio perché abbiamo raggiunto dei risultati anche per quanto riguarda la raccolta differenziata”.

“Sono contento – aggiunge Masci – perché il titolare della ditta che ha fornito il materiale ha detto prima che questa è la prima struttura del centro-sud che si inaugura. Andiamo verso il futuro. Abbiamo sempre sostenuto che la raccolta dei rifiuti sarebbe stata una dei punti integranti per migliorare la città, renderla più performante, pulita e sostenibile. Ci siamo mossi nella direzione giusta tant'è – sottolinea – che la raccolta differenziata ha superato il 51 per cento con il porta a porta al 75. Numeri importanti che ci permettono di guardare al futuro con grande ottimismo. Pescara – conclude – è una città sempre più sostenibile e a quanto pare un riferimento del centro-sud”.

Pollinger parla di “grande onore per la ditta” quello di aver creato “un'isola così bella insieme ad Ambiente. Speriamo – sottolinea – di realizzare altri sistemi simili qua nel centro-sud Italia”.

A Pescara di certo ce ne saranno altri quando il porta a porta arriverà anche in centro e nella zona nord nonostante i rallentamenti che pure ci sono stati. Sull'avvio una tempistica la chiediamo a Chiavaroli: “crediamo si potrà partire subito dopo l'estate”, conclude.

Silenziosissimi i tre compattatori sono destinati uno alla plastica e i metalli, uno alla carta e cartone e uno al secco residuo, sono a zero impatto paesaggistico sottolinea Ambiente, e dotati di un sistema di illuminazione che al crepuscolo si attiva automaticamente ottimizzando i consumi di

energia.

Copyright 2024 Citynews