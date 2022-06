VIDEO | Inaugurato 'Cartoons on the Bay', Marsilio: "E adesso l'Abruzzo Film Commission"

Taglio del nastro oggi pomeriggio, all’Aurum di Pescara, per il festival 'Cartoons on the Bay', alla presenza del sindaco Carlo Masci, del senatore Nazario Pagano, dell'assessore comunale ai grandi eventi Alfredo Cremonese e del sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’editoria, Giuseppe Moles, che ha inaugurato le mostre “Carlos Grangel – Exhibit ‘Sketchbooks’” e “Arcane – Digital Exhibit ‘Tra Piltover e Zaun’”.

Presente anche il governatore Marco Marsilio, che ha dichiarato: «Cartoons on the bay è una delle principali fiere-mercato della cinematografia in tutto il mondo. Viene ospitata in Abruzzo ed era un obiettivo che ci eravamo posti. Un'occasione importante per far diventare l'Abruzzo un fulcro, un centro promotore dell'industria e della cultura cinematografica, del fumetto, del videogioco e dell'animazione. Un settore che ha un grande valore anche economico-commerciale».

Poi Marsilio ha aggiunto: «L'Abruzzo, purtroppo, negli anni è rimasto indietro perché nessuno prima di noi ha pensato di organizzare una presenza seria di questa regione nel campo cinematografico. Noi lo stiamo facendo. Nei prossimi giorni approveremo la legge per istituire la fondazione Abruzzo Film Commission. E, con l'inizio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, metteremo le risorse economiche per poter farla funzionare».