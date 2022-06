VIDEO | Apre l'Urban Box in piazza Salotto: carta e digitale per scoprire Pescara, l'Abruzzo e tutti gli eventi che ci sono in città

Per due mesi sarà un infopoint per turisti e cittadini, a settembre diventerà un punto d'offerta di servizi culturali grazie alla partnership con l'università d'Annunzio Chieti-Pescara. E' stato inaugurato oggi l'Urban Box di piazza Salotto che dopo anni di abbandono torna a vivere. E' soddisfatto del risultato l'assessore comunale al turismo e i grandi eventi Alfredo Cremonese per il risultato raggiunto e soprattutto per il fatto che “non sarà più un luogo che aprirà qualche mese, ma vivrà tutto l'anno. Parte un progetto importantissimo per la città – aggiunge -. Abbiamo creato un sistema all'avanguardia: oltre al supporto cartaceo c'è l'online che viene aggiornato costantemente con gli eventi che si terranno sul territorio e su cui sono riportati i percorsi turistici. E' una Pescara che investe tantissimo sul turismo – conclude – anche e soprattutto alla luce dei dati dello scorso anno che l'hanno vista come una delle città più visitate d'Abruzzo”.

A disposizione ci sono 10mila cartine a strappo e 15mila che guidano all'interno della città e 15mila di tutto il territorio regionale dove oltre agli itinerari turistici sia della città (5 quelli scelti) che comprendono anche descrizioni delle attrattive comprese quelle naturalistiche e folkloristiche e che ampio spazio danno ai musei della città, che della regione: 8 quelli selezionati di cui 3 cicloturistici con tutti i dati tecnici per avere piena contezza di quale sia quello più adatto da percorrere. Strumenti disponibili anche online grazie a tre Qr-code, il primo che permette di collegarsi al “Pescara virtual tour”, il secondo che permette di accedere ad entrambe le cartine in forma digitale oltre che ad una mappa con la geolocalizzazione di tutte le strutture ricettive attualmente censite in città e di consultare gli eventi in continuo aggiornamento e il terzo pensato all'insegna dell'inclusione: si rivolge infatti alle persone sorde che grazie alla traduzione Lis (Linguaggio dei segni) hanno accesso agli itinerari della città e del territorio. Presto, tra l'altro, l'Urban Box si arricchirà con un messaggio di benvenuto in braille per dare un ulteriore segnale di inclusione.

A gestire l'infopoint sarà l'Ente manifestazioni pescaresi. “Questo è un servizio di accoglienza, di informazione, ma più che altro di promozione della città di Pescara e tutto il territorio abruzzese – sottolinea Paolo Maglio, componente del cda dell'Ente -. E' un primo punto di informazione per coloro che vengono per la prima vola a Pescara, ma anche per i pescaresi stessi per quanto riguarda gli eventi serali”. Una promessa mantenuta per il sindaco Carlo Masci. “Pescara aveva bisogno di un centro di informazione turistica al centro della città e abbiamo individuato questo spazio per troppo tempo rimasto chiuso e inutilizzato. Oggi ha la funzione per cui forse a suo tempo è nato. A settembre il discorso diventerà più ampio perché sarà coinvolta l'università. Cii sarà un punto di informazione e conoscenza che la riguardano. Questa è una città universitaria dove ci sono migliaia di di giovani ed è giusto che ci sia attenzione. Credo - conclude il primo cittadino - che da qui potrà partire un messaggio chiaro per l'Abruzzo: Pescara è la sua vetrina, è la porta dell'Abruzzo e da piazza Salotto tutti quelli che vengono potranno visitarlo in poco tempo grazie a dei percorsi indicati nelle cartine a disposizione dei turisti che abbiamo selezionato”.

