Le immagini dell'incendio a Pescara sud girate dall'elicottero dei vigili del fuoco [VIDEO - FOTO]

I vigili del fuoco sono entrati in azione con due elicotteri e un canadair nella zona colpita dal terribile incendio che ha distrutto uno dei comparti della pineta dannunziana e danneggiato anche alcune abitazioni

Immagini impressionanti e dolorose quelle girate dai vigili del fuoco di Pescara durante le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha interessato ieri primo agosto la zona sud della città, con il comparto 5 della pineta dannunziana praticamente distrutto dalle fiamme e danni ancora incalcolabili a Fosso Vallelunga, a San Silvestro spiaggia e nella zona di villaggio Alcyone.

Per tutta la notte decine di squadre sono state al lavoro per raffreddare la zona del rogo e metterla in sicurezza assieme ai volontari della protezione civile. A Pescara però sono arrivate anche altre squadre provenienti dai comandi provinciali delle altre province ed anche da fuori regione.