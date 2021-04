VIDEO | Imago Museum: qui si respira arte internazionale

In pieno centro cittadino, un luogo magico. Arte allo stato puro, o semplicemente bellezza.

Parliamo di un museo di valore internazionale che forse ancora pochi conoscono, essendo stato inaugurato in piena emergenza pandemica.

Il presidente di Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio: «Abbiamo obiettivi ambiziosi, come si può vedere dal livello degli artisti. Vogliamo condividere una sfida di livello internazionale, mai al mondo è stato coltivato il legame tra un filone di arte moderna con la grande cultura classica. Noi stiamo seguendo anche strade inesplorate, ritenendo che il pubblico possa imparare ad apprezzare anche qui a Pescara una esposizione di valore internazionale. Aver inaugurato in piena pandemia, è un messaggio che vogliamo dare, di bellezza e speranza. Queste sofferenze ci insegnano che proprio la cultura, l'arte, la conoscenza sono in grado di rafforzare l'uomo con l'obiettivo di donare ottimismo e sconfiggere così anche questo momento tristissimo».

Noi abbiamo avuto l'onore di essere ospiti di Fondazione Pescarabruzzo e abbiamo colto al volo l'opportunità di fare un tour all'interno delle sale espositive. Un vero viaggio, immersi tra capolavori di artisti mondiali. Ci lasciamo andare così a un percorso attraverso l’esperienza artistica di due maestri, tra le figure più influenti dell’arte e della cultura contemporanea: Andy Warhol e Mario Schifano.

All’Imago Museum da pochi giorni, la mostra “Warhol e Schifano tra pop art e classicismo si è arricchita di un'ulteriore attrattiva grazie a un prestito straordinario accordato dal Museo provinciale Campano di Capua: sei statue in tufo della collezione “Matres Matutae". Non siamo né a Roma né a Londra né a Parigi: Imago Museum è a Pescara, tra corso Vittorio Emanuele e corso Umberto.

