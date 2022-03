VIDEO | Galina: la "nonna" fuggita da due guerre

Non ci sono solo mamme e bambini, ma anche tante donne anziane che fuggono dall'Ucraina. Una di queste è Galina, classe 1938 che ha raggiunto a Pescara il figlio Andriy. Lei non parla italiano, ma la sua è una di quelle storie che ci raccontano davvero l'orrore della guerra. Sì perché Galina, come molte persone della sua età, è già fuggita dalla seconda guerra mondiale e oggi rivive le stesse paure e lo stesso orrore, ma con tanti anni in più e la rassegnazione negli occhi di chi sa che forse, a casa, non ci tornerà più. E' suo figlio Andriy a raccontarci la sua storia. Lo incontriamo nell'hub della stazione di Porta Nuova. Galina, ci racconta, arriva da Kie e già durante la seconda guerra mondiale dovette lasciare la sua terra per nascondersi in Siberia. E' lì che insieme alla sua famiglia, suo padre era un militare, fu evacuata. Poi il ritorno in Ucraina dove ha passato tutta la sua vita. Così è stato almeno fino a qualche giorno fa, quando le bombe hanno iniziato a piovere sulla città. Lei e altri familiari sono prima andati a nascondersi in una casa a venti chilometri dalla Kiev sperando, probabilmente, di poter presto tornare a casa. Così non è stato. Impossibile dormire la notte per il frastuono dei bombardamenti. A questo si aggiungeva la paura dell'arrivo dell'esercito bielorusso da nord. Quindi la decisione: partire e lasciarsi dietro le spalle una vita intera. “C'era pericolo – spiega Andriy -. Hanno preso i loro quattro gatti, hanno fatto il giro d'Europa e sono arrivati”. Un lunghissimo viaggio in macchina di certo non facile per una donna di 83 anni. Soffre, il figlio ce lo conferma: “non è facile cambiare posto dopo 50 anni. Ha lasciato tutto, però qui deve stare più tranquilla”.

