VIDEO | Green pass, i pareri delle gente a pochi giorni dalla sua introduzione

Siamo stati in diverse zone di Pescara e abbiamo incontrato alcune persone con pareri ovviamente non standardizzati.

Ogni intervistato ha espresso la propria idea, che abbiamo raggruppato in questo servizio.

Un operatore del mondo dello spettacolo, una imprenditrice nel ramo delle gioiellerie, un negoziante di abbigliamento del centro, un parrucchiere.

Green pass sì, green pass no, perché sì e perché no. Dal 6 agosto comincia una nuova pagina della storia italiana.

