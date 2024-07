VIDEO | Niente giunta, il centrosinistra: “Masci ostaggio dei partiti e di se stesso, e intanto la città è inaccessibile"

“Non solo il sindaco è ostaggio dei partiti, ma anche di se stesso. Il problema dei cantieri fermi investe direttamente la usa responsabilità e anche la formazione della giunta. Io capisco che debba consultarsi con i partiti, ma se questi dicono che non vogliono donne in giunta, il sindaco si assume le sue responsabilità e invece di quattro ne mette sei”.

Così il consigliere comunale Carlo Costantini (Costantini sindaco) a nome di tutto il centrosinistra a margine del sit-in organizzato davanti a palazzo di Città dalle opposizioni per “stigmatizzare i comportamenti inaccettabili” cui si sta assistendo visto il ritardo con cui si sta formando una giunta che a oltre un mese dalle elezioni di fatto non 'è, e che si stanno assumendo “in un momento in cui l'economia della città sta soffrendo. Peraltro – incalza Costantini - si tratta di problemi legati a logiche spartitorie, a poltrone che in qualche modo non trovano sintesi negli accordi tra i partiti e la cosa più inaccettabile è il fatto che la presenza femminile in giunta venga considerata un problema. Questa è assolutamente inaccettabile”, ribadisce definendo la loro presenza in giunta una risorsa.

“È sorprendente – continua – che il ritardo della nascita di questa giunta sia legata al fatto che da parte del sindaco Masci ci sia il desiderio e comunque l'aspettativa che poi effettivamente non potrà coltivare perché la legge non glielo consente, di limitare la partecipazione femminile in giunta. Nel frattempo la società soffre, il commercio è in crisi drammatica: Pescara è inaccessibile”, chiosa il consigliere comunale.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Il riferimento è anche ai cantieri “che sono fermi e questo pesa sulla vivibilità per i cittadini e sull'economia per i commercianti” è inaccessibile. Un'altra cosa paradossale – dice ancora: si pensava che dopo le elezioni i cantieri riprendessero la loro marcia invece sono presenti uno due tre operai. È come se le imprese che hanno vinto questi appalti tenessero sotto scacco questa amministrazione. Delle due una: o i capitolati son stati fatti male e i termini per l'esecuzione dei lavori sono troppo dilatati, oppure sono stati fatti bene ma l'amministrazione comunale non ha la forza per pretendere dalle imprese il rispetto dei tempi contrattuali. Quindi un esordio davvero pessimo”.

Guardando ai tre anni di amministrazione che devono guidare verso la Nuova Pescara le premesse dunque rendono l'opposizione “molto preoccupata. Si celebrano gli eventi singoli e spot, ma non si vive solo due giorni. La città deve vivere la quotidianità, soprattutto le attività commerciali. Lo ripeto – ribadisce ancora Costantini - Pescara è diventata oggettivamene inaccessibile. Si è data priorità a lavori filiobus che non si sa quando e se entrerà in servizio, si è data priorità all'esecuzione contestuale dei cantieri nell'area di risulta riducendo in modo drammatico io parcheggio. Conosco personalmente persone che vivono nell'entroterra pescarese che venivano in città a fare shopping e che oggi non ci vengono più. E' impossibile parcheggiare persino per i dipendenti che hanno pagato gli abbonamenti. Se queste sono le premesse – conclude – il nostro grado di preoccupazione cresce ancora di più”.

Con lui davanti al Comune erano presenti il consigliere M5s Paolo Sola, la consigliera Avs-Radici in Comune Simona Barba e i consiglieri del Pd Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Michela Di Stefano.

Copyright 2024 Citynews