VIDEO | La città pronta ad accogliere la "carovana rosa": in piazza Salotto sfilano i 176 campioni del Giro d'Italia

L'appuntamento è il 4 maggio in piazza Salotto, ma già dal primo sono partite le iniziative in città in vista del passaggio della tappa Teramo-San Salvo del 7

Tutto pronto per accogliere i 176 campioni che si sfideranno per l'ambita Maglia Rosa. La città si prepara al Giro d'Italia e lo fa con il ruolo di “quartier tappa” ospitando il 4 maggio il Team Presentation che in piazza della Rinascita porterà tutte le 22 squadre che parteciperanno alla competizione e tutti i campioni più amati della competizione “rosa”. Una sfilata che in città torna dopo ben due 22 anni.

A sottolinearlo è l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli che le iniziative dei prossimi giorni e cioè fino al 5 maggio, le ha ufficialmente presentate insieme al presidente della commissione sicurezza e mobilità Armando Foschi. Il grande evento, oltre al passaggio di tappa del 7 maggio in occasione della Teramo-San Salvo che vedrà l'arrivo della carovana rosa in pizza Primo Maggio dove è sarà allestito il “traguardo volante”, è quello del 4 maggio in piazza Salotto dove dalle 20 inizierà la sfilata.Una grande vetrina per Pescara che ancora una volta nel Giro c'è e l'auspicio della Martelli è che diventi “tappa” fissa per il grande appuntamento, cosa che ormai sembra essere diventata una vera costante.

Foschi spiega come per garantire la massima sicurezza, ma anche un manto stradale adatto il Comune abbia già provveduto a sistemare le vie che saranno interessate dal passaggio degli atleti. Due le zone che saranno pienamente coinvolte e cioè il distretto dell'Aurum che sarà sede operativa e quartier generale di tappa per Rcs e l'area di piazza Primo Maggio riservata ai mezzi mobili della Rai e le unità di servizio a seguito della corsa. Giorni in cui scatteranno diversi divieti già comunicati da IlPescara.it.

“Anche quest'anno – aggiunge Martelli – abbiamo puntato su un arredo urbano importante. Dal 26 aprile i sette principali monumenti della città sono illuminati di rosa e ad oggi tutte le strade sono addobbate per ospitare la carovana rosa e dare l'in bocca al lupo al giro d'Italia”.

Per quanto riguarda il passaggio della tappa Teramo-San Salvo questo il percorso previsto in città: i corridori entreranno all'altezza delle Naiadi e percorreranno la rivera passando poi in via Foscolo, via Venezia, via Chieti, piazza Martiri Giuliano-Dalmati, il ponte d'Annunzio, viale Gabriele d'Annunzio, via Vittoria Colonna e via Tiburtina.

Una piccola sorpresa l'ha portata il maestro pasticcere Federico Anzellotti che per l'occasione ha realizzato un panettone “rosa” dedicato al Giro.

