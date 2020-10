Il Giro D'Italia nel Pescarese, il passaggio dei corridori fra Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi [VIDEO]

Nonostante il tempo incerto e le norme Covid per il distanziamento sociale, in molti hanno voluto attendere in strada il passaggio dei corridori del Giro d'Italia 2020 che oggi ha attraversato diversi comuni del Pescarese nella tappa fra Lanciano e Tortoreto di 177 km.

I corridori hanno attraversato Santa Teresa di Spoltore per poi salire verso la città, attraversando quindi Cappelle sul Tavo per dirigersi lungo via Vestina a Montesilvano. Da qui hanno imboccato Corso Umberto e proseguito per la nazionale adriatica in direzione nord verso Città Sant'Angelo e Silvi come mostrano le immagini del video.