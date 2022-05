VIDEO | Giro d'Italia, Masci: "Pescara è la città dove dovrebbe passare ogni anno, ci proverò"

La soddisfazione del sindaco per il quale la città è "la vetrina d'Abruzzo", l'obiettivo è avere una tappa ogni anno e alla Confesercenti che chiede di portare le prossime manifestazioni in tutte le zone di Pescara promette che sarà proprio così

“Pescara è la città in cui il Giro dovrebbe passare ogni anno ed io farò in modo che succeda o ci proverò, perché non è semplice. E' un ritorno di immagine incredibile: noi dobbiamo essere questo, una città vitale e dinamica”. E' la promessa che il sindaco Carlo Masci fa alla città parlando a microfoni de IlPescara pochi minuti prima della partenza del Giro che a Pescara torna dopo ben nove anni. L'obiettivo è mantenere la promessa.

“Pescara è la città dei grandi eventi e delle grandi manifestazioni e credo che oggi lo stia dimostrando ancora di più: è un mese che facciamo eventi collegati. C'è stato un grande impegno che ci sta ripagando – aggiunge il sindaco -: la città è stupenda, è splendida”. “Oggi – sottolinea – abbiamo 72 Paesi collegati al mondo con Pescara. Tuti vedranno il nostro mare, la nostra spiaggia, il nostro centro, le nostre bellezze e vedranno la bandiera blu, questo ambito riconoscimento che vuol dire una città sostenibile dove la qualità della vita è alta e noi lo diciamo a tutto il mondo. I cittadini hanno risposto magnificamente come sempre: mi sembra che sia veramente un bel giorno”. Masci ricorda poi come nonostante i due anni di pandemia e la crisi che sta colpendo tutto il Paese, Pescara “ha sempre dimostrato di essere pronta per ripartire. Mi dicono che già non ci sono più ombrelloni e palme da affittare: vuol dire che ci prepariamo ad un'estate fantastica con tante manifestazioni. Tutti vogliono venire a organizzare manifestazioni a Pescara perché è una vetrina stupenda: la vetrina d'Abruzzo”.

A questo proposito, vista la grande risposta data dai commercianti come ha sottolineato la presidente Confesercenti Pescara Marina Dolci, giriamo a lui il suo appello affinché anche tutte le altre zone della città siano coinvolte negli eventi che saranno organizzati da qui in poi: “lo faremo, lo stiamo già facendo – risponde il sindaco -. Vogliamo mostrare tutta la bellezza di Pescara e faremo in modo che succeda: abbiamo bisogno di spazi visto che abbiamo tante tante manifestazioni e vogliamo portarle in ogni angolo della città. Ringrazio i commercianti – conclude – perché hanno risposto veramente bene, ma non avevo dubbi: c'è sempre confronto costruttivo in cui ciascuno mette del suo. Possiamo crescere e lo dimostriamo ogni volta”

