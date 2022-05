VIDEO | Parte il Giro d'Italia: esplode la festa "rosa" e c'è chi si sbilancia, oggi vince Van der Poel

Grande festa a Pescara per la partenza del Giro d'Italia. Una piazza Salotto gremitissima sin dalle prime ore del mattino ha atteso l'arrivo dei campioni che oggi faranno tappa fino a Jesi. Tante le famiglie che hanno colto l'occasione per far vivere ai più piccoli l'emozione di un evento storico come quello del Giro che a Pescara non si vedeva da tanti tempo.

Alle 12.20 parte il countdown ed esplode la festa. Juan Pedro Lopez è in prima fila ed è chiamato a difendere la maglia rosa: quando lo speaker fa il suo nome manda un bacio a tutta la città, ma per gli appassionati presenti oggi in città non sarà lui a vincere la tappa. Tantissimi quelli arrivati con le loro due ruote per veder partire i loro idoli e strappare, magari, un autografo. Dai giovanissimi a quelli che giovanissimi non lo sono più anagraficamente, ma lo sono ancora nello spirito e nelle gambe, per tutti oggi è Giro d'Italia. E' a loro che abbiamo chiesto qualche pronostico. Una grande emozione esserci, non lo nascondono e per tutti quella che è partita da Pescara è la tappa di un velocista. Non tutti hanno voglia di fare nomi, ma quelli che si sbilanciano ne sono certi: sarà la tappa di Van Der Pool.

Tutte presenti le istituzioni ai blocchi di partenza e una foto con i campioni non se la nega nessuno. Ci sono il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore regionale allo sport Guido Liris, il sindaco Carlo Masci, il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa, il presidente della commissione comunale della sicurezza Armando Foschi e l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli. “E' una grandissima soddisfazione – dichiara quest'ultima -. Il giro torna dopo nove anni. Le immagini che stiamo guardando parlano da sole. La città è colorata di rosa e io mi sento veramente una privilegiata ad avere il Giro d'Italia sulla nostra splendida costa per cui che dire: buon Giro d'Italia a tutti e viviamo sempre la nostra Pescara”.

