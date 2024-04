VIDEO | Partecipazione e integrazione per i giovani delle scuole di Montesilvano nei progetti di "Rete del dialogo"

Tre giorni di meeting per un confronto fra l'amministrazione comunale, i giovani delle scuole di Montesilvano e le associazioni coinvolte nei progetti dedicati alle nuove generazioni inerenti alla Rete del dialogo “DiveriCities: città europee per l’inclusione e la partecipazione” e “Diversamente: Giovani contro le discriminazioni”. Dal 17 al 19 maggio appuntamento a Montesilvano con il meeting di Divercities dal 17 al 19 maggio, il melting pot fest il 18 e 19 maggio e il Pulpa festival sempre dal 17 al 19 maggio. A presentare l'iniziativa il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore Alessandro Pompei, la presidente dell'Azienda speciale Sandra Santavenere, la presidente dell’associazione Formula Debora Donatone, la presidente dell’associazione Movimentazioni Carmen Mancone e la funzionaria comunale responsabile dei progetti Francesca Lupo.

Il sindaco ha ringraziato l'Azienda speciale con tutto il suo personale e le associazioni coinvolte nei due importanti progetti dedicati alle nuove generazioni, al fine di favorire il concetto dell'integrazione, del dialogo e della crescita personale all'insegna del confronto:

"Il modello Montesilvano è molto apprezzato ed è entrato a far parte di reti importanti per lo sviluppo sociale dei giovani, che rappresentano l'oggi ma soprattutto il domani. Giovani che ho avuto modo di conoscere durante le attività e sono stati una piacevole sorpresa mostrando impegno, crescita e voglia di confrontarsi. Ci hanno restituito tanto e per questo ovviamente li ringrazio. Questa è la conclusione di due progetti che non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza per il futuro della città".

L'assessore Pompei:

"Mai come in questi anni il ruolo di assessore alle politiche giovanili è stato assistito da persone e associazioni competenti. Si tratta di progetti importanti, con una costante collaborazione fra il Comune, l'Azienda speciale e le associazioni del territorio. In un momento storico in cui si parla di ragazzi senza identità e senza partecipazione, qui ho visto una crescente voglia e partecipazione da parte dei giovani, dimostrando di aver svolto un lavoro efficace e coinvolgente. Questi progetti si intrecciano quindi in questa fase finale con il Pulpa festival, nelle tre giornate in cui saranno anche le assemblee conclusive. Il Comune a marzo ha partecipato a un bando europeo, con il suo progetto finanziato che vedrà la collaborazione dei ragazzi dei centri Sai di Montesilvano con i pari età di quelli di Ravenna, per la partecipazione a due eventi che si terranno nelle due città, nel caso di Montesilvano durante i World Skate Games".

La presidente Santavenere:

"Attraverso questi due percorsi abbiamo messo i giovani permettendoci di entrare in una rete nazionale e internazionale di grandi progetti per iniziare un ulteriore percorso per Montesilvano che nel futuro andranno a incidere nel programma dell'amministrazione comunale e delle attività svolte dalle associazioni sul territorio, dallo sport inclusivo fino al progetto che coinvolgerà i ragazzi del centro Sai con Ravenna e altre città della rete nazionale. Per noi quindi è un grande motivo d'orgoglio e una spinta per nuove attività future. Montesilvano è una città aperta, accogliente e inclusiva."

La presidente Donatone dell'associazione Formula:

"Il progetto Divercities dopo le tre assemblee con i ragazzi delle scuole, tutte partecipate e animate, dove sono state indicate delle linee guida, nell'assemblea del 17 maggio presenteranno progetti all'amministrazione comunale da poter prendere in considerazione per renderli concreti. L'interculturalità era al centro di queste assemblee, e proprio ieri abbiamo preparato un music talk con i ragazzi del Sai di Montesilvano e di Divercities che presenteremo prossimamente proprio all'amministrazione comunale, per dimostrare come i giovani se coinvolti in progetti interessanti siano molto attivi".

La presidente Carmen Mancone di Movimentazioni:

"Col progetto "Diversamente" attivo da due anni, è diventato una realtà importante partita da 4 - 5 ragazzi e ora è una realtà importante. I giovani non perdono le speranze per il futuro, cercano il confronto con realtà e generazioni diverse, e vogliono far parte del sistema cittadino. I temi sono l'intercultura, l'integrazione sfatando alcuni pregiudizi come quello del razzismo e della poca voglia di fare da parte delle nuove generazioni. Nei tre giorni di maggio i ragazzi saranno impegnati per sensibilizzare anche i loro coetanei a queste tematiche cruciali per la società".

