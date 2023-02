VIDEO | Ventinove gonfaloni in piazza Martiri Giuliano Dalmati per ricordare le migliaia di italiani massacrati nelle foibe

Hanno sfilato dalla chiesa dello Spirito Santo fino a piazza Martiri Giuliano Dalmati i 28 gonfaloni degli altrettanti Comuni del Pescarese, oltre a quello della Provincia stessa, per ricordare i martiri italiani massacrati nelle foibe dai partigiani titini tra il 1943 e il 1947 oltre che l'esodo delle migliaia di concittadini che dovettero lasciare l'Istria, la Dalmazia e la Venezia Giulia. Tutti presenti dunque.

Una cerimonia quella del Giorno del Ricordo che si è conclusa con la deposizione di una corona d'alloro sul monumento che ricorda le vittime delle foibe e che si rinnova ormai da diversi anni a Pescara. Sempre più ampia la partecipazione dei Comuni, oltre che dei cittadini e degli studenti grazie, sottolinea il presidente del consiglio comunale di Pescara Marcello Antonelli, alle tante attività dell'amministrazione in cui vengono coinvolti: "riteniamo sia un bel segnale", afferma. Un coinvolgimento che ha l'obiettivo di "rimuovere definitivamente e in modo totale dall'oblio una pagina tragica della storia del popolo italiano quale è quella dei martiri delle foibe e cioè di migliaia e migliaia di italiani che furono uccisi dopo essere stati torturati per il solo fatto di essere italiani", aggiunge Antonelli.

Non a caso finita la cerimonia ci si sposta in piazza Italia dove si rende omaggio a Norma Cossetto, la studentessa istriana 23enne barbaramente seviziata e assassinata dai partigiani comunisti jugoslavi agli ordini del Maresciallo Tito, cui i giardini della piazza sono stati intitolati. Il suo corpo mutilato e dilaniato venne recuperato l’11 dicembre 1943 dai vigili del fuoco di Pola dalla foiba di Villa Surani profonda 135 metri. Foiba dov’era stata gettata ancora viva nella notte tra il 4 e il 5 ottobre assieme ai cadaveri di altri 25 italiani.

"Il messaggio che vogliamo dare – spiega Antonelli - è che la tolleranza, la democrazia e il riconoscimento della libertà di opinione, di credo religioso e di etnia deve prevalere sempre. Che non può esserci nessun tipo di divisione che non c'è nessuna giustificazione di fronte alla violenza cieca e assoluta che caratterizzarono quegli anni e che noi ci auguriamo non debba più ripetersi anche se purtroppo dal resto del mondo i segnali che arrivano non sono positiv. Lo vediamo rispetto a ciò che accade in Ucraina piuttosto che in Iran. Però – conclude il presidente del consiglio comunale - abbiamo il dovere come istituzioni di coinvolgere le nuove generazioni affinché dal ricordo di quelle giornate tragiche derivi un atteggiamento diverso e positivo rispetto al futuro”.

Tra le autorità civili e militari presenti alla cerimonia, oltre ai sindaci dei Comuni che hanno partecipato con i loro gonfaloni e i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Pescara e le associazioni combattentistiche, anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, la presidente del comitato provinciale di Pescara dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Donatella Bracali, il vicesindaco di Pescara Gianni Santilli, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il questore Luigi Liguori.

Le celebrazioni iniziate il 5 febbraio si chiuderanno alle 17.30 con la rappresentazione di "Memoria divisa", piece a cura della compagnia Artgarage, cui seguirà l’incontro di Emma Cianchi e Donatella Bracali con gli studenti di Pescara, al teatro Florian Espace.

Questi i gonfaloni dei Comuni presenti in piazza Martiti Giuliano Dalmati: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Cappelle sul Tavo, Caramanico, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Anelo, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Popoli, Rosciano, Sant’Eufemia a Maiella, Spoltore, Turrivalignani, Vicoli. Presente sarà anche la Provincia di Pescara con il proprio gonfalone

