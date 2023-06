VIDEO | Dalle danze etniche ai laboratori, a Villa De Riseis con la Caritas si celebra la giornata mondiale del rifugiato

Appuntamento dalle 16 in poi con "Indipen-Dance" l'evento organizzato nel nome dell'integrazione con la cultura come elemento imprescindibile per abbattere barriere e pregiudizi

Una giornata all'insegna della cultura, anzi delle culture come elemento capace di unire e non di dividere. In occasione della giornata mondiale del rifugiato il 9 giugno la Caritas diocesana Pescara-Penne da appuntamento a tutti a Villa De Riseis dove dalle 16 le culture si incontreranno per condividere momenti di racconto e divertimento. Si chiama “Indipen-Dance Vite in ballo” l'evento organizzato e sostenuto dal Comune di Pescara in caso al Sai (Sistema di accoglienza e integrazione).

“Staremo insieme fino a sera con tante attività – spiega il direttore della Caritas diocesana Pescara-Penne Corrado De Dominicis -. Presenteremo un fumetto che racconta la storia emblematica di un migrante che ha raggiunto l'Italia e che vive questo momento con grande gioia e soddisfazione, ma anche con il pensiero a chi è rimasto nella propria terra e a chi non ce l'ha fatta. La giornata si chiuderà con il concerto del gruppo Zigà e con una serie di laboratori che hanno visto protagonisti i rigirati e i richiedenti asilo compresi quelli di danze etniche sia dei Paesi da cui arrivano, ma anche con tamburelli e salterelli tipici della nostra tradizione”.

Conoscere per comprendere il valore dell'accoglienza è importante e proprio questo è l'obiettivo della giornata. “Vogliamo portare a Villa De Riseis un parco pubblico bello della nostra città e in questo periodo molto frequentato dalle famiglie con i bambini, l'incontro utile ad abbattere pregiudizi e paure”, aggiunge De Dominicis. “Pregiudizi e paure che quando incontriamo le persone magicamente cadono e ci danno la possibilità di crescere”. Gli elaborato realizzati nel corso dei laboratori di cui i rifugiati sono stati protagonisti, sottolinea la referente dell'area immigrazione Caritas Alessia Nespoli, saranno esposti e anche questo sarà un modo per entrare nella vita di queste persone.

L'occasione per il sindaco Carlo Masci per sottolineare il ruolo importantissimo del Sai. “Pescara è una città accogliente che non lascia indietro nessuno – afferma -. La giornata del rifugiato la celebriamo 365 giorni l'anno grazie alla collaborazione con le associazioni e la prefettura. E' la cultura che unisce i popoli – aggiunge – e questa del 9 giugno è soprattutto una manifestazione culturale che ci permette di conoscere le varie etnie presenti sul nostro territorio. Questo sapendo – conclude raccontando un piccolo aneddoto – che ci sono molti bambini che arrivano da questi Paesi e frequentano le nostre scuole che recitano in dialetto le poesie di d'Annunzio. Li ho sentiti io stesso con grande commozione. I mondo sta cambiando e a Pescara il mondo cambia con una grande attenzione all'inclusione”.

A De Dominicis chiediamo quindi quanti sono i rifugiati presenti a Pescara e come funziona il nostro sistema di accoglienza. “Come Caritas gestiamo due Cas (Centro di accoglienza straordinaria). In uno accogliamo circa 80 persone nell'altro ne accogliamo circa 40. Poi c'è il Sai, sistema di accoglienza secondaria portato avanti dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Caritas di Pescara. Abbiamo un centro di accoglienza maschile che è fino a 18 posti e uno femminile fino a 15 posti. Le migrazioni sono un fenomeno che esiste da sempre. Oggi continuar a parlare di emergenza credo sia un'esagerazione che viene fatta è solo un discorso di capacità organizzativa.

"Dobbiamo migliorare la nostra capacità di accoglienza, di inclusione e integrazione e il Sai ci dice che questo è possibile - conclude il direttore Caritas -: un ragazzo qualche settimana fa proprio grazie al suo percorso è riuscito a laurearsi e adesso lavora. Percorsi di integrazione e di inclusione veri ci sono e questo significa che è possibile farlo”.

