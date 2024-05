VIDEO | Giochi a misura di bimbi con disabilità e panchine: il Parco Michetti riapre all'insegna dell'inclusività

Non solo di nuovo fruibile, ma soprattutto inclusivo. Taglio del nastro per il Parco Michetti di via Avezzano che torna nella disponibilità della cittadinanza, ma che sopratutto apre le porte davvero a tutti grazie all'installazione di tavolo e panchine e di due giochi adatti anche ai piccoli con disabilità cui se ne aggiungeranno presto altri. Insomma un parco capace di ospitare i fragili, anziani inclusi.

L'impegno, in questo senso, lo ha preso il presidente della Provincia Ottavio De Martinis che quel nastro lo ha tagliato alla presenza del presidente nazionale Uniat Nazionale-Uil Pietro Pellegrini che con l'associazione di volontariato che guida ha vinto il bando ministeriale cofinanziato e dedicato proprio alla riqualificazione urbana e l'inclusività. Una riqualificazione che rientra nel progetto Oasi (Opportunità accessibile di spazi inclusivi) con cui, sottolinea De Martinis, “restituiamo alla città uno spazio importante e centrale. Uno spazio che fino a qualche anno fa era in uno stato di semi-abbandono e che grazie all'Uniat-Uil è diventato uno spazio verde molto decoroso. Con grande piacere – ribadisce – inauguriamo i giochi inclusivi acquistati grazie al finanziamento ministeriale. Oltre a essere un luogo di socializzazione diventa quindi uno spazio in cui tutti i bambini possono giocare”.

Sebbene la mission principale dell'Uniat sia quella di occuparsi dei problemi legati alla casa e dunque alle difficoltà che in troppi oggi incontrano tra sfratti, prezzi elevati e impossibilità di averne una dignitosa, “nel nostro dna c'è anche l'aspetto legato all'inclusività – dichiara Pellegrini -. Partecipiamo ai bandi ministeriali cofinanziati entrando così in questo mondo che è sulla bocca di tutti, ma che pochi conoscono, attraverso il recupero urbano come abbiamo fatto in quest spazio. Panchine e giochi significano inclusività, abbattimento delle barriere e dare la possibilità alle persone che oggi si sentono fuori dal contesto sociale di poter godere di questo privilegio che abbiamo tutti, ma che a loro in qualche caso non è concesso”.

“Noi non siamo dei Vannacci”, aggiunge riferendosi alle contestate parole del generale sulle classi sperate per le quali sarebbe stato frainteso. “Pensiamo che l'abbattimento delle barriere sia non solo da predicare, ma da attuare e con questi parchi, ne abbiamo fatti una decina sul territorio nazionale, diamo un segnale importante. Siamo un'associazione di volontariato – precisa Pellegrini -: le risorse che vengono erogate vengono spese tutte per questo. Pensiamo che questa attività sociale possa continuare a esistere per avere la possibilità non solo di creare le condizioni per dare un po' di sollievo alle persone fragili, ma anche di coinvolgere tutte le altre”.

All'inaugurazione erano presenti anche il sindaco Carlo Masci e alcuni esponenti della giunta oltre al presidente Uniat Abruzzo Antonio Mazza, il segretario organizzativo Uil Abruzzo Fabrizio Truono e il presidente del Consorzio Impresa& sociale Marco Cascella.

