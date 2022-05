VIDEO | Gio' Di Tonno incanta piazza San Giovanni a Roma con il cast di 'Notre Dame de Paris'

Gio' Di Tonno ha incantato ieri sera il pubblico di piazza San Giovanni, a Roma, con un'eccezionale performance insieme a tutto il cast di 'Notre Dame de Paris'. Il cantante pescarese è stato infatti al Concertone del 1° maggio per presentare il tour del ventennale del celebre musical di Riccardo Cocciante: così, insieme agli altri artisti dell’opera popolare moderna più famosa al mondo, Gio' ha proposto un'esibizione speciale che voleva celebrare l’anniversario dei vent’anni in Italia. Con loro sul palco anche il corpo di ballo e lo stesso Cocciante, creatore delle musiche dello spettacolo.

Il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil con la produzione e l'organizzazione di iCompany, è stato trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, nonché su Rai Play e Rai Italia. A presentare, per il quinto anno consecutivo, è stata chiamata Ambra Angiolini, affiancata da Bugo. Oltre a Gio' Di Tonno hanno interpretato i vari brani Leonardo Di Minno (anch'egli di Pescara), Marco Guerzoni, Graziano Galatone, Claudia D'Ottavi, Tania Tuccinardi, Vittorio Matteucci, Matteo Setti e Lola Ponce. Quest'ultima vinse proprio con Di Tonno il Festival di Sanremo 2008, interpretando la canzone "Colpo di fulmine", scritta da Gianna Nannini. In ultimo, come detto, è apparso altresì Riccardo Cocciante.